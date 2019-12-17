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ZTE şimdi de Axon 10s Pro için kolları sıvadı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan ZTE, bu yılın başlarında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde Axon 10 Pro 5G modelini tanıtmıştı. Hem teknik özellikleri, hem de tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran ZTE modeli Avrupa ve Amerika’da dahil dünyanın pek çok bölgesinde satışa sunuldu.

ZTE şimdi de Axon 10s Pro için kolları sıvadı

ZTE, Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 865’i tanıtmasının ardından yeni amiral gemisi modeli için kolları sıvadı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre ZTE’nin yeni amiral gemisi modeli Axon 10s Pro ismini taşıyacak. Gücünü Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 865’ten alacak olan ZTE Axon 10s Pro selefi gibi 5G teknolojisini destekleyecek.

5G tarafında da Qualcomm imzası Snapdragon X55 modemini kullanacak olan telefonun tasarım anlamında selefi ile aynı çizgide olacağı tahmin ediliyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Hali hazırda ZTE ülkemizde kurumsal olarak hizmet vermeye başlamış değil. Çinli üretici geçtiğimiz yıl ABD ile yaşadığı gerilim yüzünden Avrupa’daki yatırımlarını kısıtlamak zorunda kalmıştı. Fakat önümüzdeki dönemde ABD – Çin arasındaki ticari gerilim azaldığında ZTE yatırımlarına devam edecektir. Belki ZTE de Oppo, Xiaomi ve Huawei gibi rotasını ülkemize kırabilir.

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Anahtar Kelimeler:
ZTE axon 10s pro

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