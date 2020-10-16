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Zuhal Olcay'ın yeni dizisi belli oldu! Alev Alev dizisinde hangi rolde oynayacak?

16.10.2020 22:18 | Son Güncelleme:
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Zuhal Olcay'ın yeni dizisi belli oldu! Alev Alev dizisinde hangi rolde oynayacak?

Show TV’de ekranlara gelecek, Ay Yapım imzalı, sezonun en iddialı yapımlarından Alev Alev kadrosuyla şimdiden çok konuşuluyor. Güçlü kadın karakterlerin yer aldığı diziyle usta oyuncu Zuhal Olcay da uzun zamandır uzak kaldığı ekranlara Tomris karakteriyle dönüş yapacak.

İlk tanıtımından itibaren hem oyuncu kadrosu hem de farklı hikayesiyle dikkatleri üstüne çeken Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’in seyirciyle buluşmasına çok az kaldı. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’i buluşturan dizi yıllardır televizyon ekranlarında görmeye hasret kaldığımız usta oyuncu Zuhal Olcay’ı da sevenleriyle buluşturacak.

Müzik alanındaki başarısı kadar oyunculuk alanında da yer aldığı tüm projelerle alkışları toplayan usta oyuncu Zuhal Olcay, birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak dizide Doktor Tomris karakterine hayat verecek. Hikayedeki herkes gibi sarnıçtaki yangın sonrası hayatı derinden etkilenen Tomris, verdiği hayati bir kararla dönüşü çok zor olan bir yola girerek her şeyi değiştirecek.

Zuhal Olcay (2)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Alev Alev Afiş

Bugüne kadar ekranlarda anlatılan kadın hikayelerinden tamamen ayrı bir noktada duran ‘Alev Alev’, gazete kupürlerinde karşılaştığımız haberleri, sosyal medyada her geçen gün yenisi eklenen ve çığ gibi büyüyen etiketlere neden olan pek çok olayı güçlü kadın karakterler üzerinden anlatacak. İlk ön izleme sahnesiyle TT olan dizi, ilk bölümüyle yakında Show TV’de izleyicisiyle buluşacak.
Alev Alev

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Alev Alev (2)

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Cemre : Demet Evgar

Çiçek : Hazar Ergüçlü

Rüya : Dilan Çiçek Deniz

Çelebi : Cem Bender

Ozan : Berkay Ateş

Ömer : Cihangir Ceyhan

İskender : Berker Güven

Ali : Toprakcan Adıgüzel

Bülent : Cem Sürgit

Korkut : Yiğit Sertdemir

Kenan : Tayfun Eraslan

Hülya : Nurhan Özenen

Seher : Meltem Keskin

Adnan : Sekvan Serinkaya

Güneş : Kayra Orta

Atlas : Kaan Şener

Uzun : Rüzgar Diricanlı

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