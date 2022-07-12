Zuhal Topal bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! "Taş bebek gibisin"

Güzel sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Çıktığı tatilden ve özel hayatından pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan güzel sunucu, son olarak bikinili pozuyla yaşıtlarına adeta meydan okudu. Topal paylaşımının altına, "Benim de artistik bir pozum olmasın mı" diyerek dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZUYLA YAŞITLARINA MEYDAN OKUDU

Her fırsatta sporunu yapan ve kişisel bakımını ihmal etmeyen güzel sunucu Zuhal Topal, paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle paylaşımlarda bulunan güzel sunucu, son olarak bikinili tatil pozuyla dikkat çekti.

Siyah bikinisinin üstüne transparan bir pareo tercih eden güzel sunucunun paylaşımına beğeni yağdı.

Topal'ın paylaşımı sonrasında takipçileri adeta yorum yağmuruna tuttu. Takipçilerinden bazıları, "Taş bebek gibisin" ve "Sana her poz yakışır" sözleriyle dikkat çekti.

Güzel sunucu yaklaşık 14 yıllık eşi Korhan Saygıner ile evliliğine de dolu dizgin devam ediyor.

Ünlü sunucu çocukları ve eşiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.



