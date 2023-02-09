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Zuhal Topal depremde akrabalarını kaybetti: Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı

09.02.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde dayısı, kuzeni ve arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Topal, "Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı" dedi.

Zuhal Topal depremde akrabalarını kaybetti: Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı

Zuhal Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi verdi. Ünlü sunucu, dayısı, kuzeni ve arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

"CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞMIŞLAR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Zuhal Topal, “Ancak bugün gelebilen kurtarma ekibi dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaşmışlar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah’ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

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"BU ACININ TARİFİ YOK"

Hayatını kaybeden arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafları da yayınlayan Topal, “Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent’in kaybı yüreğimi dağladı. Allah’ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin” yazdı.

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