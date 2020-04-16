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Zuhal Topal gözyaşlarına boğuldu: Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 03:07 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında duygusal anlar yaşandı. Sunucu Zuhal Topal, koronavirüs salgınında büyük özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

FOX TV'nin hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümünde, sunucu Zuhal Topal sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında kendi canlarını hiçe saydıklarını söyleyen Topal, "Kendi ailelerinden uzakta, çok zor koşullar altında canla başla gece gündüz demeden çalışan, maske takmaktan yüzleri yara olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, onlara minnet borçluyuz" dedi. Zuhal Topal konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Zuhal Topal'ın bu sözleri yarışmacıları da ağlattı.

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