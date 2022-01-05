Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de Özden Cerrahoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programı televizyon ekranlarının en sevilen formatlarından biri. TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Yemekteyiz, birbirinden renkli yarışmacıları konuk etmeye devam ediyor. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen yarışmacılar beğenmedikleri yemekleri eleştirirken ilginç polemikler de sahneliyor. Bu defa polemiği yaratansa Zuhal Topal’ın kendisi oldu. Ünlü sunucu “Yazıklar olsun” diye tepki gösterdikten sonra peçetesini fırlattı ve masadan kalktı. Bunun üzerine şoke olan yarışmacılar nasıl tepki vereceklerini bilemedi.

ÖZDEN CERRAHOĞLU'NUN SEVGİLİSİ ZUHAL TOPAL'I ÇILDIRTTI

Özden Cerrahoğlu Yemekteyiz programında sevgilisi Faruk Bey’i görücüye çıkardı. Faruk Bey yemekleri yaparken mutfakta eğlenceli dakikalar yaşandı. Ancak bu eğlence yemek masasında devam etmedi. Faruk Bey’in yemekleri diğer yarışmacılar tarafından eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı. Aldığı tepkiler karşısında şoke olan Faruk Bey’in masada söyledikleri ise hem diğer yarışmacıları hem de seyircileri şaşırttı. Faruk Bey’in yemeklerine son darbeyi de Zuhal Topal vurdu. Özden Cerrahoğlu’nun sevgilisi Faruk Bey’in Yemekteyiz setine bir daha adım atıp atmayacağı ise merak konusu oldu.





