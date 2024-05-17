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  4. Zuhal Topal'ın kızı Lina büyüdü... Annesinin boyuna ulaştı! Son hali görenleri şaşırttı

Zuhal Topal'ın kızı Lina büyüdü... Annesinin boyuna ulaştı! Son hali görenleri şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 13:53
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Ekranları başarılı sunucusu Zuhal Topal yaptığı programlar ve rol aldığı dizilerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü ismin kızı Lina'yı görenler çok şaşırıyor. Lina büyüdü ve neredeyse annesinin boyuna ulaştı.

Zuhal Topal'ın kızı Lina büyüdü... Annesinin boyuna ulaştı! Son hali görenleri şaşırttı

Zuhal Topal, yıllar önce sunmuş olduğu İzdivaç programlarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Gündüz kuşağının sevilen ismi Topal, Sihirli Annem ve Selana gibi dizilerle de adından söz ettirdi.

Topal, 2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi. Ünlü çiftin 2013 yılında Lina adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

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SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYOR

Mutlu bir evlilik sürdüren Topal, eşi ve kızıyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Topal'ın kızının son halini görenler şaşırıyor. Lina büyüdü ve neredeyse annesinin boyuna ulaştı.

Vitrin


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Zuhal Topal
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