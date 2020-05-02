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Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 1 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 02:47 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'nın hafta finali 1 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Gelinlerin yemek yaptığı kayınvalidelerin ise puan verdiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının final akşamında, beş gelinin hafta boyunca aldıkları puanı Zuhal Topal açıkladı ve birinci olarak 15 bin TL'nin sahibi olan isim belli oldu. Peki Zuhal Topal'la Sofrada'yı kim kazandı? Birinci kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 1 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 1 Mayıs Cuma akşamı 395. bölümüyle yayınlandı. 5 gün boyunca gelinlerin yemek yapıp kayın validelerin ise puan verdiği yarışmada, bir isim haftanın finalinde birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

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ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi oylamanın ardından belli oldu. Yarışmacılar son gün yemeklerini yedikten sonra puanlarını verdi ve haftanın kazananı açıklandı. Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim 29 puanla Zuhal Hanım oldu.

Şeyma Hanım ve Cemile Hanım bu hafta 28 puan alarak 2. ve 3. oldu. Hafta birincisi olan Zuhal Hanım ise toplamda 29 puan aldı.


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