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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çökertme Kebabı tarifi! Çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktası

09.01.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün haftanın ilk günü. Bugün Neriman hanımın menüsünde çökertme kebabı var. Tüm yarışma takipçileri Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çökertme Kebabı tarifini araştırmaya başladılar. Peki, Çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktası...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çökertme Kebabı tarifi! Çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktası
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Zuhal Topal'la Yemekteyiz izleyicileri bugün yapılan çökertme kebabının tarifini araştırıyorlar. Hem çok pratik hemde çok lezzetli olan bu tarifi yapmaya doyamayacaksınız. İşte Çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri!

MALZEMELER

  • 300 gr jülyen kesilmiş et
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Diğer Malzemeler;
  • 4 dolu yemek kaşığı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tutam tuz (yoğurt için)
  • 4 adet orta boy patates
  • 1 çay kaşığı tuz (patatesler için)
  • Sıvı yağ (kızartmak İçin)
  • 1 kaşık domates biber sosu ya da salça
  • 1 kaşık sıvı yağ

TARİF

  • Etler düdüklüye alınır ve harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır. Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir.
  • Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır. Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir.
  • Bir tavada salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir. Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler de konulur. İsteğe bağlı kekik veya kıyılmış maydanoz serpilip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.


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