Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de diskalifiye şoku! Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim diskalifiye oldu, kim elendi? Yarışmacı neden diskalifiye edildi?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 353. Bölüm'de bir diskalifiye yaşandı. Haftanın kazananının açıklanması beklenirken üç yarışmacı arasında gelişen olay nedeniyle ortam gerildi. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim diskalifiye oldu, kim elendi? Yarışmacı neden diskalifiye edildi? İşte ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM DİSKALİFİYE OLDU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Ramona Isan Vosoghi oldu. Yarışmanın 7 Nisan Cuma günü final bölümünde Ramona Hanım yarışmadan diskalifiye edildi.



YARIŞMACI NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 353. Bölüm'de Romana Hanım ile Serpil Hanım'ın birbirlerini sosyal medya hesabından takip ettiği ortaya çıktı. Diskalifiye edilecek olan yarışmacılar için Zuhal Topal, "Durum iç açıcı değil" açıklamasında bulundu.

Zuhal Topal'ın yaptığı açıklamaya göre Ramona Hanım ve 2 yarışmacı sosyal medyadan birbirleriyle takipleştiği için ve iletişime geçtiği için Ramona Hanım diskalifiye edildi. Aslında 3 yarışmacının da suçlu olduğunu belirten Zuhal Topal en büyük hatanın Ramona Hanım'da olduğu için sadece onun diskalifiye edilmesi gerektiğini belirtti. Buna göre Ramona Hanım'ın verdiği puanlar silindi ve yeni puanlar belirlendi.



