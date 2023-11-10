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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 10 Kasım Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli mi?

10.11.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 10 Kasım Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 10 Kasım Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı kim?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün kazananı merak ediliyor. Yeni sezonu tüm hızıyla devam eden Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 10 Kasım Cuma akşamı final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz programının sıkı takipçileri haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibini merak ediyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği program, haftaiçi her gün TV8'de yayınlanıyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal kapak

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. 10 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı 75 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

zuhal topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (6-10 KASIM 2023)

Birinci gün yarışmacısı: Başak Hanım

İkinci gün yarışmacısı: Serdar Bey

Üçüncü gün yarışmacısı: Emine Hanım

Dörüncü gün yarışmacısı: Sultan Hanım

Beşinci gün yarışmacısı: Muhammet Ali Bey

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