Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 24 Kasım Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 24 Kasım Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.
Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı belli oldu. 17 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi ve en yüksek puanını toplayan yarışmacısı isim henüz belli olmadı. Bu haftanın birincisi ve 75.000 TL'lik büyük ödülün sahibi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
Birinci gün yarışmacısı: İrem Hanım
İkinci gün yarışmacısı: Furkan Bey
Üçüncü gün yarışmacısı: Çağla Hanım
Dörüncü gün yarışmacısı: Sercan Bey
Beşinci gün yarışmacısı: Nalan Hanım