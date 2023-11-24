Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 24 Kasım Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 24 Kasım Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı belli oldu. 17 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi ve en yüksek puanını toplayan yarışmacısı isim henüz belli olmadı. Bu haftanın birincisi ve 75.000 TL'lik büyük ödülün sahibi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (20-24 KASIM 2023)

Birinci gün yarışmacısı: İrem Hanım

İkinci gün yarışmacısı: Furkan Bey

Üçüncü gün yarışmacısı: Çağla Hanım

Dörüncü gün yarışmacısı: Sercan Bey

Beşinci gün yarışmacısı: Nalan Hanım







