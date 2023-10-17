Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fikret Tuğ kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Fikret aslen nereli, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi hergün izleyicisiyle buluşuyor. Yarışmaya bu defa MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Fikret Tuğ damga vurdu. MasterChef Fikret'i Yemekteyiz'de görenler şoke oldu. Yemekteyiz Fikret Tuğ kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Fikret aslen nereli, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları da merak edild. İşte tüm detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FİKRET TUĞ KİMDİR?

2021 sezonunda MasterChef Türkiye'de yarışan Fikret Tuğ, 1995 yılında doğdu. Aslen Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesindendir. Doğduğundan beri İstanbul Maltepe'de yaşamaktadır.

Üniversiteyi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde okudu.

9 yaşından beri yemek yapan yarışmacı 2014'ten beri profesyonel aşçılık yapıyor. Fikret Tuğ aynı zamanda, Mersin Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Ve Spor tezli yüksek lisansını da yaptı.





