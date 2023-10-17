MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fikret Tuğ kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Fikret aslen nereli, ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fikret Tuğ kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Fikret aslen nereli, ne iş yapıyor?

17.10.2023 12:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi hergün Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz her bölümüyle çok konuşuluyor. Yarışmaya bu defa daha önce MasterChef'te izlediğimiz Fikret Tuğ damga vurdu. MasterChef Türkiye'nin eski yarışmasını Yemekteyiz'de görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fikret Tuğ kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Fikret aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Tv8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi hergün izleyicisiyle buluşuyor. Yarışmaya bu defa MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Fikret Tuğ damga vurdu. MasterChef Fikret'i Yemekteyiz'de görenler şoke oldu. Yemekteyiz Fikret Tuğ kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Fikret aslen nereli, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları da merak edild. İşte tüm detaylar...

yemekteyiz fikret 2

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FİKRET TUĞ KİMDİR?

2021 sezonunda MasterChef Türkiye'de yarışan Fikret Tuğ, 1995 yılında doğdu. Aslen Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesindendir. Doğduğundan beri İstanbul Maltepe'de yaşamaktadır.

masterche f 2

Üniversiteyi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde okudu.

9 yaşından beri yemek yapan yarışmacı 2014'ten beri profesyonel aşçılık yapıyor. Fikret Tuğ aynı zamanda, Mersin Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Ve Spor tezli yüksek lisansını da yaptı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar önceki hali gündem oldu! "Her hali rüya gibi"Yıllar önceki hali gündem oldu! "Her hali rüya gibi"
Annesini görenler hayran kaldı! ''Abla kardeş gibi'' Annesini görenler hayran kaldı! ''Abla kardeş gibi''
Kedi kadın kostümü sosyal medyanın diline düştü! Kedi kadın kostümü sosyal medyanın diline düştü!
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal Masterchef Zuhal Topal'la Yemekteyiz yemekteyiz amanda yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.