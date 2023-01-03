Zuhal Topal'la Yemekteyiz Köy çorbası tarifi! İçimizi ısıtacak Köy çorbası nasıl yapılır?

Köy çorbası klasik çorba tarifleri yerine farklı tarifler arayanların vazgeçilmezi olacak. Erişte ve mercimeğin uyumuyla ortaya çıkan ve Anadolu'da sıklıkla tüketilen köy çorbasına bayılacağınıza eminiz.

MALZEMELER 1 çay bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı ev eriştesi

90gr tereyağı

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

6 su bardağı su

Tuz

Kuru nane

Pul biber

TARİF Önceden yıkayıp suda beklettiğiniz yeşil mercimeği haşlayın.

Suyunu süzebilirsiniz ama çorba yapacağınız su için bunu kullanırsanız daha besleyici olur.

Tencerede yağı eritin, küçük doğranmış soğanları kavurun. Salçayı, suyu, haşlanmış mercimekleri ve erişteyi ilave edip karıştırın.

15 dk kadar kapağı yarı kapalı olarak pişmeye bırakın. Erişteler yumuşadığında çorbanızı ocaktan alın, kaselere boşalttıktan sonra kuru nane ve pul biber serperek servis yapın

AFİYET OLSUN!

