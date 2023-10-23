Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda kimdir, nereli ve kaç yaşında? 23-27 Ekim 2023 Yemekteyiz yarışmacısı Sevda'nın biyografisi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Sevda; fragmanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftanın favorileri arasında yer alan Sevda Hanım 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için hünerlerini sergileyecek. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Sevda hakkında merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVDA KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Sevda Hanım başarılı olmak ve 75 bin lirayı kazanmak istiyor.

Azimli ve iddialı olduğu gözlemlenen Sevda Hanım; Erengül, Fatemeh, Kerim ve Yavuzhan'ı yenmek için hünerlerini sergileyecek.





