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  4. Zuhal Topal patronu Acun Ilıcalı'nın düğünündeki tarzıyla gündemde! Sosyal medyayı ikiye böldü

Zuhal Topal patronu Acun Ilıcalı'nın düğünündeki tarzıyla gündemde! Sosyal medyayı ikiye böldü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.09.2024 08:22
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Acun Ilıcalı ile arasını düzelttikten sonra TV8'e transfer olan Zuhal Topal da düğündeydi. Mini eteği ve dekolteli seçimiyle düğüne gelen Zuhal Topal'ın tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Zuhal Topal patronu Acun Ilıcalı'nın düğünündeki tarzıyla gündemde! Sosyal medyayı ikiye böldü

Daha önce 3 evlilik yapan Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturdu. Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda evlenen Acun Ilıcalı'nın görkemli düğününe ünlüler akın etti.

Ünlü isimler arasında bir dönem Acun Ilıcalı ile sorun yaşayan ve daha sonra ise TV8'e transfer olan Zuhal Topal da vardı.

Eşi Korhan Saygıner ile düğüne katılan Zuhal Topal "Mutluluklar diliyoruz Çağla'yı da çok seviyoruz" dedi.

Düğünde o anlar gündem oldu! Ali Koç geline seslendi: Çağla yetmez... Düğünde o anlar gündem oldu! Ali Koç geline seslendi: Çağla yetmez...

Zuhal Topal sorular üzerine "Program hızlı başladı, güzel başladı. Dinlendik tatilimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

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Zuhal Topal geceye siyah mini bir elbiseyle geldi. Göğüs ve göbek dekoltesiyle dikkat çeken sunucu ve oyuncunun tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

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Zuhal Topal'ın tarzı kimi sosyal medya kullanıcısı tarafından düğüne uygun bulunmazken kimi ise tarzını iddialı ve güzel buldu.

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Zuhal Topal
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