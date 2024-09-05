Zuhal Topal patronu Acun Ilıcalı'nın düğünündeki tarzıyla gündemde! Sosyal medyayı ikiye böldü

Daha önce 3 evlilik yapan Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturdu. Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda evlenen Acun Ilıcalı'nın görkemli düğününe ünlüler akın etti.

Ünlü isimler arasında bir dönem Acun Ilıcalı ile sorun yaşayan ve daha sonra ise TV8'e transfer olan Zuhal Topal da vardı.

Eşi Korhan Saygıner ile düğüne katılan Zuhal Topal "Mutluluklar diliyoruz Çağla'yı da çok seviyoruz" dedi.

Zuhal Topal sorular üzerine "Program hızlı başladı, güzel başladı. Dinlendik tatilimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

Zuhal Topal geceye siyah mini bir elbiseyle geldi. Göğüs ve göbek dekoltesiyle dikkat çeken sunucu ve oyuncunun tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Zuhal Topal'ın tarzı kimi sosyal medya kullanıcısı tarafından düğüne uygun bulunmazken kimi ise tarzını iddialı ve güzel buldu.