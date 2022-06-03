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Zuhal Topal spor salonundan mini şortuyla poz verdi! Vücuduna iltifat yağdı

03.06.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekran önü kariyerine oyunculukla başlayan ve ilerleyen zamanlarda sunuculukla devam eden Zuhal Topal, sunucu kimliğiyle tanınıyor. İzdivaç programları sunumuyla iyi bir çıkış yakalayan Topal, şimdilerde Yemekteyiz adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

Zuhal Topal spor salonundan mini şortuyla poz verdi! Vücuduna iltifat yağdı

Yıllardır ekranlarda olan Zuhal Topal, gündüz kuşağı programlarının aranan bir numaralı ismi oldu. Ünlü sunucu Zuhal Topal, spor salonundan mini şortlu pozunu paylaşınca fiziğine iltifat yağdı.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

45 yaşındaki başarılı sunucu Zuhal Topal, kariyerinin yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

Zuhal Topal spor salonundan mini şortuyla poz verdi! Vücuduna iltifat yağdı

Geçtiğimiz günlerde eşiyle poz veren Zuhal Topal mini kostumüyle eleştirilmişti.

Zuhal Topal spor salonundan mini şortuyla poz verdi! Vücuduna iltifat yağdı

Topal'ın o pozu, "Kumaş yetmemiş galiba", "Ben bir tek ceket görüyorum" gibi yorumlar almıştı.

Zuhal Topal spor salonundan mini şortuyla poz verdi! Vücuduna iltifat yağdı

Başarılı sunucu formunu korumak için gittiği spor salonundan mini şortuyla poz verdi.

Zuhal Topal spor salonundan mini şortuyla poz verdi! Vücuduna iltifat yağdı

Topal'a o pozuyla takipçilerinden övgü yağdı.

Zuhal Topal spor salonundan mini şortuyla poz verdi! Vücuduna iltifat yağdı

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Zuhal Topal
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