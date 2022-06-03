Zuhal Topal spor salonundan mini şortuyla poz verdi! Vücuduna iltifat yağdı

Yıllardır ekranlarda olan Zuhal Topal, gündüz kuşağı programlarının aranan bir numaralı ismi oldu. Ünlü sunucu Zuhal Topal, spor salonundan mini şortlu pozunu paylaşınca fiziğine iltifat yağdı.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

45 yaşındaki başarılı sunucu Zuhal Topal, kariyerinin yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde eşiyle poz veren Zuhal Topal mini kostumüyle eleştirilmişti.

Topal'ın o pozu, "Kumaş yetmemiş galiba", "Ben bir tek ceket görüyorum" gibi yorumlar almıştı.

Başarılı sunucu formunu korumak için gittiği spor salonundan mini şortuyla poz verdi.

Topal'a o pozuyla takipçilerinden övgü yağdı.





