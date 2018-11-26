Zula derbisinde kazanan Galatasaray oldu!

Zula Süper Lig altıncı haftasında derbi heyecanı yaşandı. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla Galatasaray espor oldu.
Serinin ilk maçında 10-5'lik skorla, ikinci maçta ise 10-8’lik skorla rakibini geçmeyi Galatasaray maçı 2-0 kazandı. Toplamda 35 kill almayı başaran Erdem “keevz” Şentürk maçın oyuncusu oldu.
Galatasaray Espor - 1907 Fenerbahçe derbisinin galibi Galatasaray Espor! Erdem “keevz” Şentürk maçın en değerli oyuncusu olmayı başarıyor! pic.twitter.com/IZOaYEhXbx— Zula (@ZulaTurkiye) November 24, 2018
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