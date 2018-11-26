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Zula derbisinde kazanan Galatasaray oldu!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 26.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

Zula Süper Lig altıncı haftasında derbi heyecanı yaşandı. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla Galatasaray espor oldu.

Zula derbisinde kazanan Galatasaray oldu!

Zula Süper Lig altıncı haftasında derbi heyecanı yaşandı. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla Galatasaray espor oldu.

Serinin ilk maçında 10-5'lik skorla, ikinci maçta ise 10-8’lik skorla rakibini geçmeyi Galatasaray maçı 2-0 kazandı. Toplamda 35 kill almayı başaran Erdem “keevz” Şentürk maçın oyuncusu oldu.


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eSpor Zula Galatasaray espor 1907fenerbahçe

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