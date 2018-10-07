SPOR

Zulte Waregem 1 - 2 Anderlecht (Maç özeti)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2018 17:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Ligi'nde Zulte Waregem'i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Zulte Waregem 1 - 2 Anderlecht (Maç özeti)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Belçika ekibi Anderlecht, Zulte Waregem'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Anderlect'in gollerini 63'üncü dakika Zakaria Bakkali ve 78'inci dakikada Gerkens kaydederken, ev sahibi ekibin tek golünü ise 90+3'üncü dakikada Buffel attı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki rakibi Anderlecht, Belçika Ligi'nde puanını 20'ye yükselterek 3'üncü sırada yer alırken, Zulte Waragem ise 5 puan ile 15'inci sırada bulunuyor.

Anderlecht ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 25 ekimde karşı karşıya gelecek.

PARTNERParanın bereketi nasıl artar?Paranın bereketi nasıl artar?
Rusya'nın İsveç ve Türkiye maçlarının aday kadrosu açıklandıRusya'nın İsveç ve Türkiye maçlarının aday kadrosu açıklandı
UEFA, güncel kulüp sıralamasını açıkladı (5 Ekim)UEFA, güncel kulüp sıralamasını açıkladı (5 Ekim)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anderlecht Zulte Waregem

En Çok Okunan Haberler

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu

Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu

Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Rıdvan Dilmen: Ali Bey, Volkan'ın düğününde nikah şahidi olmuştur

Rıdvan Dilmen: Ali Bey, Volkan'ın düğününde nikah şahidi olmuştur

Sürpriz olmazsa Cenk Tosun Beşiktaş dönüyor

Sürpriz olmazsa Cenk Tosun Beşiktaş dönüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zulte Waregem 1 - 2 Anderlecht (Maç özeti)

Zulte Waregem 1 - 2 Anderlecht (Maç özeti)

Rusya'nın İsveç ve Türkiye maçlarının aday kadrosu açıklandı

Rusya'nın İsveç ve Türkiye maçlarının aday kadrosu açıklandı

UEFA, güncel kulüp sıralamasını açıkladı (5 Ekim)

UEFA, güncel kulüp sıralamasını açıkladı (5 Ekim)

Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Hagi: Galatasaray'a gelmeden önce Newcastle'dan teklif aldım

Hagi: Galatasaray'a gelmeden önce Newcastle'dan teklif aldım

Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.