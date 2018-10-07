Zulte Waregem 1 - 2 Anderlecht (Maç özeti)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Belçika ekibi Anderlecht, Zulte Waregem'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Anderlect'in gollerini 63'üncü dakika Zakaria Bakkali ve 78'inci dakikada Gerkens kaydederken, ev sahibi ekibin tek golünü ise 90+3'üncü dakikada Buffel attı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki rakibi Anderlecht, Belçika Ligi'nde puanını 20'ye yükselterek 3'üncü sırada yer alırken, Zulte Waragem ise 5 puan ile 15'inci sırada bulunuyor.

Anderlecht ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 25 ekimde karşı karşıya gelecek.

