Zulte Waregem 1 - 2 Anderlecht (Maç özeti)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Belçika ekibi Anderlecht, Zulte Waregem'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Anderlect'in gollerini 63'üncü dakika Zakaria Bakkali ve 78'inci dakikada Gerkens kaydederken, ev sahibi ekibin tek golünü ise 90+3'üncü dakikada Buffel attı.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki rakibi Anderlecht, Belçika Ligi'nde puanını 20'ye yükselterek 3'üncü sırada yer alırken, Zulte Waragem ise 5 puan ile 15'inci sırada bulunuyor.
Anderlecht ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 25 ekimde karşı karşıya gelecek.
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