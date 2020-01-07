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  4. Zümrüdüanka dizisinden ilk fragman yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu

Zümrüdüanka dizisinden ilk fragman yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2020 00:47 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı yapımlarından olan Zümrüdüanka dizisinden ilk fragman yayınlandı. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerde oynadığı Zümrüdüanka çarpıcı fragmanıyla dikkat çekti. Peki Zümrüdüanka ne zaman başlıyor? İddialı dizinin yayın tarihi de açıklandı. İşte Zümrüdüanka dizisi oyuncuları ve 1. bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Pastel Film'in, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, başrollerinde ise Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Miray Akay'ın yer aldığı Zümrüdüanka dizisinden ilk fragman yayınlandı.

FOX TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka, 1. bölümüyle 25 Ocak Cumartesi 20.00'de FOX TV'de olacak.

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ZÜMRÜANKA DİZİSİ OYUNCULARI

Zümrüdüanka dizisinin kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Ayten Uncuğlu, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Miray Akay, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Aslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ ve Nazlı Pınar Kaya yer alıyor.

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