Zümrüdüanka dizisinden ilk fragman yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu

Yapımcılığını Pastel Film'in, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, başrollerinde ise Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Miray Akay'ın yer aldığı Zümrüdüanka dizisinden ilk fragman yayınlandı.
FOX TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka, 1. bölümüyle 25 Ocak Cumartesi 20.00'de FOX TV'de olacak.
Zümrüdüanka dizisinin kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Ayten Uncuğlu, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Miray Akay, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Aslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ ve Nazlı Pınar Kaya yer alıyor.
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