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  4. Zümrüdüanka dizisinden ilk kareler yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor?

Zümrüdüanka dizisinden ilk kareler yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2020 00:23 | Son Güncelleme

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, FOX’un iddialı projesi “Zümrüdüanka” setinden ilk kareler geldi.

Zümrüdüanka dizisinden ilk kareler yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor?

25 Ocak’ta ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan “Zümrüdüanka”nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

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Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam eden “Zümrüdüanka”, başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici temposuyla 25 Ocak Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.

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ZÜMRÜANKA DİZİSİ OYUNCULARI

Zümrüdüanka dizisinin kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Ayten Uncuğlu, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Miray Akay, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Aslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ ve Nazlı Pınar Kaya yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zümrüdüanka, Alp Navruz,

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