MAGAZİN

Zümrüt Apartmanı'na tepki gösteren Berna Laçin'den Elif Şafak açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğunu söyleyen Berna Laçin eleştirilerin hedefi olunca açıklama yaptı.

Zümrüt Apartmanı'na tepki gösteren Berna Laçin'den Elif Şafak açıklaması!

Abdulllah Şevki’nin “Zümrüt Apartmanı” isimli kitabının içinde yer alan iğrenç satırlar Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Kitaptaki satırların gündem olması üzerine kitabın yazarı gözaltına alınmış ve kitap için toplatılma kararı çıkarılmıştı.

Bu olayın ardından ödüllü yazar Elif Şafak’ın “Mahrem” isimli kitabında yer alan bazı satırlar da Türkiye’nin gündemine oturdu. “Mahrem” isimli kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği’nden “En İyi Roman” ödülünü alan Elif Şafak’ın kitabında pedofili içeren bölümler olduğu iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları “Zümrüt Apartmanı” isimli kitaba karşı tepkisiz kalmayan Berna Laçin’in; geçmişte Elif Şafak’ın “Mahrem” isimli kitabıyla ilgili attığı tweetlerini paylaşarak kendisine tepki gösterdi.

eieie

MAHREM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Berna Laçin’in geçmişte Elif Şafak’ın ödüllü “Mahrem” isimli kitabıyla ilgili ‘favorimdir’ açıklaması yaptığı iddia edildi. Bu iddiaların üzerine Berna Laçin’de eleştirilere maruz kaldı. Laçin bu eleştirilerin üzerine ise kendisini şöyle savundu:

"Pusuda kısılmış bekleyip de dur şimdi bir açığını bulalım da saldıralım kafası işlemezzzz! Tutturamazsınızzzzz! Neymiş, daha önce ödüllü bir romanı beğendiğimi söylemişim de orada da çocuğa taciz-tecavüz varmış! Ha buradan tutturacaksınız öyle mi? Yine de #herşeyçokgüzelolacak.

Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir. O zaman hiç tecavüzü filan konu alan film olmasın! Ama cehaletin de bir sınırı olsun yav bunları mı konuşacağız oturup..."

i


Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran geceÇığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt
İclal Aydın'a hırsızlık şoku!İclal Aydın'a hırsızlık şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zümrüt Apartmanı elif şafak Berna Laçin mahrem

En Çok Okunan Haberler

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serel Yereli'den "Patates gibisin" diyen takipçisine mayolu yanıt

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

İclal Aydın'a hırsızlık şoku!

İclal Aydın'a hırsızlık şoku!

Füsun Demirel'den yeni dizi müjdesi

Füsun Demirel'den yeni dizi müjdesi

Bir dönemin ünlü modeli Doğa Bekleriz'in yeni işi...

Kulaklarını yapıştırmasıyla bir döneme damga vurmuştu! İşte son hali

Hadise olumsuz yorumlara dayanamayıp patladı!

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

Taylor Swift: Bu soruyu bir erkeğe soramazsınız!

Ünlü şarkıcıyı kızdıran soru! 'Bu soruyu bir erkeğe soramazsınız!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.