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Zümrüt Apartmanı'ndan sonra Elif Şafak'ın Mahrem'i de olay oldu!

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

"Zümrüt Apartmanı" kitabındaki iğrenç ifadeler sonrası Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Mahrem'deki bazı satırlara sosyal medyada tepki gösterildi.

Zümrüt Apartmanı'ndan sonra Elif Şafak'ın Mahrem'i de olay oldu!

Abdullah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" kitabında yayımladığı çocuk istismarı/pedofili satırlarının ortaya çıkması Türkiye'de şok etkisi yaratmış, kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu söz konusu satırları kaleme alan Şevki gözaltına alınmıştı.

Henüz olay gündemdeki sıcaklığını korurken Elif Şafak'ın Mahrem kitabındaki bazı satırlar da sosyal medyada gündem oldu. İlk olarak 2000 yılında basılan kitabın 238, 239 ve 240. sayfalarında yer alan satırlar sosyal medyanın gündemine geldi.

Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği'nden en iyi roman ödülü alan Mahrem'deki o satırlara tepki büyürken yazar Barbaras Altuğ Şafak'ı şu sözlerle savundu: "Elif Şafak’ın Mahrem romanı edebiyattır, Elif Şafak edebiyatçıdır. Aynı kefeye koymaya çalışılan berbat isimlerle mukayese kabul etmez, sansürcü cahillik edebiyatın başladığı yere giremez! Höt!"


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Anahtar Kelimeler:
Elif Şafak Elif Şafak mahrem Zümrüt Apartmanı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben ruhunda karanlık olan bir insanın bunları yazabileceğini düşünüyorum.Elif Şafak da tuhaf bir kişilik. benim anlamadığım bu kitaplar basılmadan önce kontrol edilmiyor mu? zümrüt apt. basılmış olması bile korkunç.
Elif Şafak'ın Piç adlı romanında da ensest ilişki vardı...pedofili değildi ama o da garipti...
daha bir sürü var ensest perdofili tecavüz araştırın cıkar
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