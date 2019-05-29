Zümrüt Apartmanı'ndan sonra Elif Şafak'ın Mahrem'i de olay oldu!

Abdullah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" kitabında yayımladığı çocuk istismarı/pedofili satırlarının ortaya çıkması Türkiye'de şok etkisi yaratmış, kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu söz konusu satırları kaleme alan Şevki gözaltına alınmıştı.

Henüz olay gündemdeki sıcaklığını korurken Elif Şafak'ın Mahrem kitabındaki bazı satırlar da sosyal medyada gündem oldu. İlk olarak 2000 yılında basılan kitabın 238, 239 ve 240. sayfalarında yer alan satırlar sosyal medyanın gündemine geldi.

Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği'nden en iyi roman ödülü alan Mahrem'deki o satırlara tepki büyürken yazar Barbaras Altuğ Şafak'ı şu sözlerle savundu: "Elif Şafak’ın Mahrem romanı edebiyattır, Elif Şafak edebiyatçıdır. Aynı kefeye koymaya çalışılan berbat isimlerle mukayese kabul etmez, sansürcü cahillik edebiyatın başladığı yere giremez! Höt!"

Dünkü #zümrütapartman rezaletinden sonra Elif Şafak’ın Mahrem kitabında da pedofili dolu satırlar var. Cidden inanamıyorum bir sürü de ödül almış. Midem bulanıyor iğrençsiniz... — Ata Benli (@atabenli) 29 Mayıs 2019

Elif Şafak/Mahrem kitabında #zümrütapartman ıyla aynı doğrultuda iğrençlikler yazıyor.

Bu kadar çok satıp farkedilmedi mi?#PedofiliSuçtur pic.twitter.com/qStxa0oC4w — Yunus Emre Güneyli (@Guneyli94) 29 Mayıs 2019

gün geçmiyor ki yeni bir rezalet ile karşılaşmayalım! Elif Şafak'ın Mahrem kitabında da çocuk tecavüzü pornografik şekilde anlatılmış. yahu siz bu çocuklardan ne istiyorsunuz ? bunun adı edebiyat, sanat falan değil. pedofili sapıklık! pic.twitter.com/JG5TLauD3v — Levent (@fevrisosyolog__) 29 Mayıs 2019



