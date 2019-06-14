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Zvonimir Boban ve Paolo Maldini, Milan'a geri döndü

İTALYA HABERLERİ  | 14.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan'da Zvonimir Boban, üst futbol yöneticisi, Paolo Maldini ise sportif direktör olarak görevlendirildi.

Zvonimir Boban ve Paolo Maldini, Milan'a geri döndü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Boban, görevinden ayrıldı ve 1992'den 2001'e kadar oynadığı Milan'ın üst futbol yöneticiliğine getirildi.

1985-2009 yıllarında forma giydiği Milan'ın bir diğer efsane oyuncusu Paolo Maldini ise sportif direktörlüğe terfi etti.

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paolo maldini milan

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