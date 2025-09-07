SPOR

07 Eylül Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 07 Eylül Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanallarını sizler için derledik. İşte sporseverlerin beklediği maç programı...

07 Eylül Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Ufuk Dağ

Gürcistan-Bulgaristan

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Gürcistan ile Bulgaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Litvanya-Hollanda

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Litvanya ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Lihtenştayn

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Polonya-Finlandiya

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Polonya ile Finlandiya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Belçika-Kazakistan

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belçika ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Lüksemburg-Slovakya

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Lüksemburg ile Slovakya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Türkiye-İspanya

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Türkiye ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Almanya-Kuzey İrlanda

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Almanya ile Kuzey İrlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Orta Afrika Cumhuriyeti ile Komorlar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Somaspor-Mardin 1969 Spor

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Somaspor ile Mardin 1969 Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan KCT 1461 Trabzon FK ile Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Yeni Malatyaspor-Güzide Gebze SK

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Yeni Malatyaspor ile Güzide Gebze SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Muş SK-Ankara Demirspor

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Muş SK ile Ankara Demirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan GMG Kastamonuspor ile Bucaspor 1928 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Adanaspor-Menemen FK

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Adanaspor ile Menemen FK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

