07 Eylül Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gürcistan-Bulgaristan
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Gürcistan ile Bulgaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Litvanya-Hollanda
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Litvanya ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Lihtenştayn
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Polonya-Finlandiya
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Polonya ile Finlandiya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Belçika-Kazakistan
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belçika ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Lüksemburg-Slovakya
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Lüksemburg ile Slovakya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Türkiye-İspanya
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Türkiye ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Almanya-Kuzey İrlanda
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Almanya ile Kuzey İrlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Orta Afrika Cumhuriyeti ile Komorlar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Somaspor-Mardin 1969 Spor
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Somaspor ile Mardin 1969 Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan KCT 1461 Trabzon FK ile Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Yeni Malatyaspor-Güzide Gebze SK
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Yeni Malatyaspor ile Güzide Gebze SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Muş SK-Ankara Demirspor
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Muş SK ile Ankara Demirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan GMG Kastamonuspor ile Bucaspor 1928 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Adanaspor-Menemen FK
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Adanaspor ile Menemen FK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
