1.200 TL'lik lahmacun ona da soruldu! Kısmetse Olur Cansel tatil için bakın nereyi önerdi

MYNET-Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlandıktan sonra gelen yasakların ardından kaldırılan Kısmetse Olur programı yıllar sonra yeni versiyonuyla YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı.

Öykü Serter'in sunumu ile izleyicisinin karşısına çıkan programdaki yarışmacılar uzun süre gündem olmuştu. Bu isimlerden biri de Cansel Ayanoğlu olmuştu.

Yarışmada Oğulcan ile aşk yaşayan Ayanoğlu programın ardından ilişkisini bir süre dışarıda da devam ettirmişti. Bir süredir ortalarda görünmeyen Cansel Ayanoğlu Nişantaşı'nda görüntülendi.

1.200 TL'LİK LAHMACUN SORULDU

Tatilden döndüğünü söyleyen Cansel Ayanoğlu'na 1.200 TL'lik lahmacun ve 10 bin TL'lik pizza soruldu. Ayanoğlu, bu fiyatlara hiç denk gelmediğini ve tatil için Alaçatı'ya gittiğini söyledi.

'FİYATLAR NORMALDİ'

Ayanoğlu, 'Alaçatı'da fiyatlar normaldi, bunları Bodrum için söylüyorlar' diyerek tatil önerisi de vermiş oldu.