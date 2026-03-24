Sultan Oğuz

1,5°C sınırı: İklim aşımı nedir?

İklim krizine karşı atılan adımların başında ısınmayı 1,5°C'ın altında tutmak geliyor. Ancak geçen senelerdeki veriler doğrultusunda bu sınırı aşma ihtimalimizin ihtimaller arasında yer alıyor. İklim aşımı olarak adlandırılan bu kavramsa sadece sıcaklık artışını ifade etmenin ötesinde kritik bir süreci anlatıyor.

Sultan Oğuz

İklim aşımı nedir?

1,5°C sınırı: İklim aşımı nedir? 1

Paris Anlaşması kapsamında ülkeler, ısınmayı 1,5°C ile sınırlamayı amaçlıyorlardı. Ancak geçmiş yılların verileri göz önüne alındığında 2024’te 1,5 derecenin ilk geçici aşımını görmek 2026 tahminleri için bu durumun yeniden mümkün olabileceği sinyallerini vermişti.

Geri dönüşü olmayan hasarlar bırakmak

1,5°C sınırı: İklim aşımı nedir? 2

Küresel ısınmanın uzun süre yüksek seyretmesi doğal ekosistemler, biyoçeşitlilik ve insan toplulukları üzerinde yıkıcı ve geri dönüşü olmayan etkiler yaratıyor. Özellikle kurak bölgeler, kıyı kesimleri ve kırılgan ekosistemlerde geri döndüremediğimiz kayıpların olmaması için emisyonlarda büyük kesintiler yapmak, iklim değişikliğinin süresini ve etkilerini sınırlamak bu anlamda son derece önemli hale geldi.

Kritik eşikler ve iklim aşımı bağlantısı

1,5°C sınırı: İklim aşımı nedir? 3

İklim aşımıyla birlikte seyreden yüksek sıcaklıklar kritik eşikleri tetikleme potansiyeline de sahip. Buzullarının çökmesi veya permafrostun çözülmesi gibi olaylar bir kez başladığında sıcaklıklar 1,5°C'nin altına düşse dahi bu süreçlerin yarattığı zincirleme olayların önüne geçemeyebiliriz. Bu yüzden iklim aşımını geçici bir süreçten ziyade geleceğimiz için aşmamamız gereken bir sınır olarak görmeliyiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İŞKUR verileri açıklandı: Hangi meslekler en kolay iş kapısı?İŞKUR verileri açıklandı: Hangi meslekler en kolay iş kapısı?
Altın bulmuş gibi seviniyorlar! Yağmurdan sonra ortaya çıkıyor, doğada kendiliğinden yetişiyorAltın bulmuş gibi seviniyorlar! Yağmurdan sonra ortaya çıkıyor, doğada kendiliğinden yetişiyor

Nilgün Arabacı

Sürekli yorgun hissetmenin gizli nedeni Son yazıları İncele

Sürekli yorgun hissetmenin gizli nedeni

Sürekli yorgun hissetmenin gizli nedeni

Günlük alışkanlıkların tetiklediği yakıcı sorun: Reflü...

Günlük alışkanlıkların tetiklediği yakıcı sorun: Reflü...

Yorgunluğunuzun nedeni D vitamini eksikliği olabilir

Yorgunluğunuzun nedeni D vitamini eksikliği olabilir

Kolesterol sessizce damarları tıkıyor

Kolesterol sessizce damarları tıkıyor

Kaybedilen her dakika milyonlarca beyin hücresinin kaybı demek

Kaybedilen her dakika milyonlarca beyin hücresinin kaybı demek

Kalp krizi belirtileri: Bazen bir mide bulantısı, bazen soğuk terleme...

Kalp krizi belirtileri: Bazen bir mide bulantısı, bazen soğuk terleme...

