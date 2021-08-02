1 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birincisi oldu?

1 Ağustos Pazar akşamı Kanal D'de Ip Man 4: Final, ATV'de Baş Belası, Show TV'de Merkezi İstihbarat, Tv8'de Masterchef Türkiye, Star TV'de Öldür Beni Sevgilim, TRT 1'de Dünya Hali ve FOX TV'de Sen Çal Kapımı yapımları yayınlandı. Yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

1 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Ağustos 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Ip Man 4: Final aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Baş Belası yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 IP MAN 4 FİNAL

4 SHOW ANA HABER

5 BAŞ BELASI

6 IP MAN 4 FİNAL TEKRAR

7 HAVA DURUMU

8 KANAL D ANA HABER

9 HABER ÖNÜ

10 ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 BAŞ BELASI

4 SHOW ANA HABER

5 MERKEZİ İSTİBARAT

6 HABER ÖNÜ

7 JAPON İŞİ

8 IP MAN 4 FİNAL

9 TOKYO 2020 ATLETİZM

10 SEN ÇAL KAPIMI TEKRAR



