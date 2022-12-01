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1 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Aldatmak, Çöp Adam en çok izlenen yapım hangisi?

01.12.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star Tv'de Çöp Adam tekrarı, Show Tv'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Tv8'de ise MasterChef Türkiye yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yağım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

1 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Aldatmak, Çöp Adam en çok izlenen yapım hangisi?

1 Aralık 2022 perşembe gününün reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 1 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Aldatmak en çok izlenen yapım hangisi?

1 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

reyting 1

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Portekiz-Gana FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Portekiz-Gana FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" 3.sırada TRT1'de yayınlanan "Brezilya-Sırbistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" yer aldı.

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Reyting sonuçları ele

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