1 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Aldatmak, Çöp Adam en çok izlenen yapım hangisi?

1 Aralık 2022 perşembe gününün reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 1 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Aldatmak en çok izlenen yapım hangisi?

1 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Portekiz-Gana FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Portekiz-Gana FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" 3.sırada TRT1'de yayınlanan "Brezilya-Sırbistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" yer aldı.

