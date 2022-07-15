Bir sayının asal sayı olabilmesi için 1’e ve kendisine kalansız olarak bölünebilmesi gerekir. Sadece 2 tane pozitif tam böleni olan asal sayılar, sonsuz bir şekilde devam eder. 1 dışında ortak çarpanı bulunmayan iki veya daha fazla sayıya aralarında asal sayılar adı verilir. Tek basamaklı en küçük asal sayı nedir?

1 Asal Sayı mıdır?

Bir sayının asal sayı olabilmesi için birtakım kurallara uygun olması gerekir. Asal sayıların yalnızca 2 adet pozitif tam böleni vardır. Daha açık bir ifade ile asal sayılar, yalnızca kendisine ve 1 sayısına tam bir şekilde bölünebilir.

1 sayısının sadece bir tane pozitif tam böleni olduğu için asal sayı olarak kabul edilmez. 1 sadece kendine kalansız bir şekilde bölünebilir ve başka herhangi bir sayı ile tam bölünemez. Dolayısıyla asal sayı kurallarına uymadığından 1 asal sayı değildir.

En küçük asal sayı nedir?

2 sayısı en küçük asal sayı kabul edilir. Burada istisnai bir durum söz konusudur. Asal sayılar yalnızca tek sayılardan oluşmaktadır. Fakat 2 sayısı hem kendine hem de 1 sayısına tam bir şekilde bölünebildiği için asal sayı olarak kabul edilir. 2’den başka herhangi bir çift asal sayı yoktur.

Dolayısıyla en küçük asal sayı olarak kabul edilen 2, aynı zamanda tek çift asal sayıdır.

Tek basamaklı en küçük asal sayı

Tek basamaklı en küçük sayı 1’dir. Fakat 1 sayısı asal olarak kabul edilmediği için tek basamaklı en küçük asal sayı 2'dir.

Tek basamaklı sayılardan sonra iki basamaklı sayılar gelir. Matematikte kabul edilen kurallara göre iki basamaklı en küçük asal sayı 11’dir. Toplam 21 tane iki basamaklı asal sayı mevcuttur. 11 sayısı ilk iki basamaklı asal sayıdır. İki basamaklı en büyük asal sayı 97 olarak kabul edilir.

3 basamaklı asal sayılar sıralandığında en küçük olanın 103, en büyük olanın ise 971 olduğu görülür. 3 basamaklı asal sayılar toplamda 138 adettir. 3 basamaklı sayılara örnek vermek gerekirse; 151 sayısı hem 1’e hem de kendisine tam bölünebildiği için asal sayı olarak kabul edilmektedir.



