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Aralarında asal sayılar hangileridir? 1'den 100'e kadar aralarında asal sayılar ve özellikleri nelerdir?

20.06.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ya da daha fazla sayının 1 dışında başka ortak böleni bulunmamasına aralarında asal sayılar denir. Örneğin 2 tane sayının tek ortak böleni 1 rakamına bölünüyor ise aralarında asaldır. Sayıların virgüllü olması, basamak sayısı gibi detayların önemi yoktur.

Aralarında asal sayılar hangileridir? 1'den 100'e kadar aralarında asal sayılar ve özellikleri nelerdir?

İçindekiler

  • Aralarında Asal Sayı Nedir?
  • Aralarında Asal Sayılar Hangileridir?
  • Aralarında Asal Sayılar Tablosu

Asal sayı, sadece 1 ve kendisine bölünebilen pozitif sayılardır. Matematik pek çok asal sayı bulunur. En küçük asal sayı olan 2 rakamı sadece 1 ve kendisine yani 2 rakamına bölünür. Tanımdan anlaşılacağı üzere 1 rakamı asal sayı değildir. Kısaca bir sayının asal olduğunu anlamak için bakılacak iki kriter vardır.

Bunlar;

  1. Pozitif olmalı,
  2. Sadece kendisine ve 1 rakamına bölünmeli.
    Asal sayılara 2, 5, 7 ile 11, 13 ve 37 sayıları örnek olabilir.

Aralarında Asal Sayı Nedir?

İki yahut daha fazla pozitif tam sayının bir dışında ortak böleni olmaması durumunda aralarında asal sayı denir. Aralarında asal sayılara örnek olarak 3, 7, 11 ya da 13 ile 17 gibi pek çok sayı yazılabilir. 13 ve 17 sayıları 1 dışında başka bir sayıya ya da rakama bölünemez. Bu rakamların dışında aşağıda bulunan sayılarda aralarında asaldır. Bu sayılar:

  • 7 ve 13
  • 8 ve 15
  • 9 ve 14
  • 16 ve 27

Aralarında asal sayılar kesir olarak da bölünemez. Pay ve payda yerleştiğinde ortak bir sayı ile sadeleşme ya da bölünme işlemi yapılmaz. Aralarında asal sayılar özellikleri bakımından şu şekilde sıralanabilir:

  • Birbirinin ardından gelen sayılar ardışıktır. Örneğin 12 ve 13 sayıları
  • EKOK’u aynı sayıların çarpımına eşit olur.
  • EBOB’u daima 1 rakamıdır.
  • Ortak asal çarpanı yoktur.

Aralarında asal sayılar hesaplama için bu özellikleri kullanabilirsiniz.

Asal sayı nedir? 1'den 100'e kadar asal sayılar tablosu (1 ve 2 basamaklı tüm asal sayılar)Asal sayı nedir? 1'den 100'e kadar asal sayılar tablosu (1 ve 2 basamaklı tüm asal sayılar)

Aralarında Asal Sayılar Hangileridir?

N ve M birer pozitif tam sayıdır. Eğer N ve M sayılarının 1 dışında bir böleni yoksa N ve M sayıları aralarında asaldır. Başka bir ifade ile N ve M sayılarının EBOB’u 1 ise bu sayılar aralarında asaldır. 2, 3 ve 11, 13, 17, 43, 47, 89 ve 97 sayıları 100'e kadar aralarında asal sayılara örnek verilebilir.

1 asal sayı mıdır? Tek basamaklı en küçük asal sayı nedir?1 asal sayı mıdır? Tek basamaklı en küçük asal sayı nedir?

Aralarında Asal Sayılar Tablosu

1 ile 100 arasında bulunan tüm rakam ve sayılar tablo haline getirilir.
Ardından tablodaki 2 rakamının tüm katları çizilir.
Bu işlemin ardından tabloda bulunan 3 rakamının tüm katları çizilir.
Sayılar ilerledikçe tüm sayıların katları çizilir.
En küçük asal sayı 2 olduğu için 1 sayısı da çizilir. Böylece aralarında asal sayılar tablosunu oluşturmuş olursunuz.  


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