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1 buçuk milyon turist çekiyor! İşte herkesi büyüleyen o fotoğraflar

gizemino gizemino
YAŞAM  | 02.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

Hollandalı fotoğrafçı Albert Dros her yıl 1 buçuk milyon turisti çeken Hollanda'daki lale tarlalarının fotoğraflarını çekti. İşte görünce insanı büyüleyen o fotoğraflar...

1 buçuk milyon turist çekiyor! İşte herkesi büyüleyen o fotoğraflar

Her yıl 1 buçuk milyona yakın turist, Hollanda'nın ünlü çiçek bahçesi Keukenhof'u ziyaret ediyor. Bu bahçe gerçekten büyüleyici fakat asıl güzellik sonsuz lale tarlaları...

Hollandalı fotoğrafçı Albert Dros da her yıl milyonlarca kişinin görmek için can attığı bu tarlaları kendi gözünden tüm dünyaya göstermeye karar verdi.

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"Lale görüntüleri kesinlikle bağımlılık yapıyor. Her sene bu görüntüyü görmek için can atıyorum. Bu sebeple, bu yıl fotoğraflarını çekmeye, bu kareleri dünya ile paylaşma kararı aldım" diyen fotoğrafçı lalelerle ilgili ilginç bilgiler de paylaştı:

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"Bu görüntü her yıl bıraktığınız yerde olmayabiliyor. Niye ya? Aynı çiçeği 2 yıl üst üste yetiştiremezsiniz, böylece tarlalar her iki yılda bir değişiyor.

Bu yıl, yel değirmenleriyle mükemmel bir şekilde sıralanmış güzel tarlalara sahip olduk, bu da nihayet hayallerimdeki lale çekimini yapmama olanak sağladı."

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