Sarıyer Merkez Mahallesi Hamam Sokak üzerinde yer alan ve geçmişi 1453 yılına uzanan Sarı Er Türbesi, mimari konumuyla dikkat çekiyor.

Bir apartmanın zemin katında, dışarıdan cam bölme ile ayrılmış alanda muhafaza edilen türbenin üzerinde üç katlı bina bulunuyor.

Hem tarihi hem de manevi değeri bulunan yapının bir binanın altında kalması, kimi vatandaşların tepkisini çekiyor.

Mahalle sakinleri türbenin üzerinde bir binanın yükselmesinin yanlış olduğunu belirtirken ilk kez görenlerin hayrete düştüğü türbe havadan görüntülendi.

İLÇEYE ADINI VERİYOR

Sokak seviyesinde yer alan camlı bölümden içerisi net bir şekilde görülebilen ve ilçeye adını veren türbedeki mezar taşında 1453 tarihi yer alıyor. Sarı Er’in İstanbul’un fethine katıldığı rivayet edilen Osmanlı askeri ve bir halk dervişi olduğu biliniyor.

"EV OLMASI SAKINCALI"

Pervin Sarıbulut, türbenin üzerinde bir yapının olmasının doğru olmadığını ifade ederek, "Türbenin üstünde ev olması bence iyi değil. Zaten bu çok eskilerden Sarı Er diye biliniyor. Sarıyer'de bu türbenin zatın isminden esinlenerek verilmiş. Arada bir bir de para atıyorlar ama paraları kim atıyor, kim topluyor onu da bilmiyorum. Çok eski senelerden beri var bu. Herhangi bir çalışma olmadı. Ev olması sakıncalı bence. Başlı başına böyle bir çevrilse. Kim temizliyor onu da bilmiyorum arada temizliyorlarmış ama hiç görmedim. Geçen gün paralar doluydu şu an yok" dedi.

"ÜSTÜNDE BİNA OLMASI DOĞRU DEĞİL"

Sevim Ülven, türbenin etrafının boş olması gerektiğine değinerek, "Çocukluğum burada geçti. Asker değil, boş diye duydum. Böyle türbenin üzerinde bina olması doğru değil. Eğer bunda biri varsa içinde günah. Ben 77 yaşında kadınım çocukluğumdan beri burada. 70 senedir burada. Senelerdir böyle millet alıştı. Yeni olan bir şey değil. Şimdi türbe dediğin boş olacak sırf ona ait olması lazım değil mi? Üstünde bina olması doğru değil. Bak sen Telli Baba'ya gidiyorsun var mı? Yuşa Baba'ya gidiyorsun var mı? Bir burada var. Görenler dua edip gidiyor. Ama için dolumu boş mu bilmiyorum. Bir asker yatıyor diyorlar" dedi.