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  4. 1 Erkek 1 Kadın'ın Ozan'ı Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

1 Erkek 1 Kadın'ın Ozan'ı Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

14.11.2023 14:47 | Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran 1 Erkek 1 Kadın dizisinde hayat verdiği Ozan karakteriyle hafızalarımıza kazınan Emre Karayel ikinci kez baba olacağını duyurdu. Gizem Demirci ile 2020 yılında dünyaevine giren ve bu birliktelikten bir oğlu olan oyuncu müjdeli haberi sosyal medyadan paylaştı.

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel, sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

Emre Karayel 1

İki sene önce oğulları Can’ı kucağına alan ve mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi.

Emre Karayel 2

Bir çocuğu daha olacağını öğrenince mutluluktan havalara uçan Karayel, güzel haberi; "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Emre Karayel 3

Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.

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