1 Erkek 1 Kadın'ın Ozan'ı Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel, sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

İki sene önce oğulları Can’ı kucağına alan ve mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi.

Bir çocuğu daha olacağını öğrenince mutluluktan havalara uçan Karayel, güzel haberi; "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.





