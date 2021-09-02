1 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye-Karadağ maçı mı, MasterChef mi birinci oldu?

Show TV'de Nasipse Olur, Görevimiz Tatil, ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Venom: Zehirli Öfke, Jurassic World, Kanal D'de Ece Üner ile Susma, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Star TV'de Bana Masal Anlatma,TV8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Türkiye-Karadağ FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri müsabakası ve FOX TV'de Sen Çal Kapımı gibi yapımlar ekrana geldi. Yayınlanan dizi, film ve programların reytingleri, Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor.

1 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Eylül 2021 Çarşamba gününe dair reyting sonuçları henüz açıklanmadı.



