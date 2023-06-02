1 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 1 Haziran Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelenCamdaki Kız, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize ve Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 1 Haziran Perşembe gününün reyting sonuçları...

1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Haziran Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (25 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Aldatmak, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aldatmak, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aldatmak, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALDATMAK ATV

2 ATV ANA HABER ATV

3 AL SANCAK TRT 1

4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI KANAL D

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 SURVIVOR TV8

9 ALDATMAK (OZET) ATV

10 CAMDAKI KIZ (TKR) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALDATMAK ATV

2 ATV ANA HABER ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI KANAL D

5 ESRA EROL'DA ATV

6 AL SANCAK TRT 1

7 CAMDAKI KIZ (TKR) KANAL D

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ALDATMAK (OZET) ATV

10 LIDERLER FOX'TA FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ALDATMAK ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 AL SANCAK TRT 1

4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI KANAL D

5 ATV ANA HABER ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 CAMDAKI KIZ (TKR) KANAL D

9 SURVIVOR TV8

10 KANAL D ANA HABER KANAL D



