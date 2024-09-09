1'inci nasıl yazılır? TDK'ye göre 1'inci doğru yazılışı nedir?

Türkçe'de sözcüklerin doğru yazılışı ne kadar önemliyse, sayıların doğru yazımını bilmek de aynı derecede önem taşır. Yazım kuralları incelendiğinde, farklı sayı türleriyle karşılaşırız ve bunlardan biri de sıra sayılarıdır. Özellikle "1'inci" gibi sıra sayıları, yazımında sıkça hata yapılan örnekler arasında yer alır. Bu hatalar, genellikle sayı ve ekin nasıl birleştirileceği konusundaki kafa karışıklığından kaynaklanır. Dilin doğru kullanımını sağlamak adına, bu tür kurallara hakim olmak ve yazımda dikkatli davranmak büyük bir gerekliliktir.

1’inci nasıl yazılır?

Okula giden öğrencilerden profesyonel yazarlarla günlük yazışmalarını özenle sürdüren bireylere kadar herkesin üzerinde titizlikle durması gereken bir konu var: yazı dilindeki kurallar. Günümüz dünyasında, sadece profesyoneller değil, aynı zamanda dil bilgisi kurallarına dikkat eden pek çok kişi, yazım kuralları konusunda bilgi edinmek için internette araştırmalar yapıyor. Bu kurallardan biri de sayıların yazımıyla ilgili. Özellikle sıra sayıları ek ile ifade edilirken, rakamın ardından sadece kesme işareti ve ek gelmeli; nokta kullanılmamalıdır. Yani, “1.'inci” yerine “1'inci”, “2.'nci” yerine “2'nci” şeklinde yazılmalıdır. Yaygın bir yanlışlık olarak, bu tür ifadeler genellikle “1’nci” biçiminde görülürken, 1’inci yazımı “1'inci” şeklinde olmalıdır.

1’inci doğru yazılışı

1’inci TDK sözlüklerine göre "birinci" kelimesinin kısaltması olarak kabul edilir ve rakamları belirtmek amacıyla kullanılır. Türk dilinde sıfat olarak sayıların kullanımı genellikle "birinci", "ikinci", "üçüncü" gibi tam ifadelerle yapılır. Ancak, kısaltmalar, hem zaman hem de sayfa tasarrufu açısından avantaj sağlar. Yazı yazarken genellikle "birinci" gibi tam formlar tercih edilir.

Örneğin, "8.’inci" yerine "8’inci", "2.’nci" yerine "2’nci" şeklinde yazılmalıdır. Bu tür kısaltmaların yanlış yazımı sıkça görülmektedir; örneğin, "1’nci" yerine doğru yazım "1'inci" olmalıdır. Kısaca doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir: