1 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! Üç Kuruş mu, Yasak Elma mı birinci oldu?

1 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Benim Hayatım, Show TV'de Üç Kuruş, TRT 1'de Kıbrıs Zafere Doğru ve TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

1 KASIM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

1 Kasım 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Üç Kuruş, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 YASAK ELMA FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 UC KURUS SHOW TV

5 YASAK ELMA (OZET) FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 KALP YARASI ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YASAK ELMA FOX

2 UC KURUS SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 YASAK ELMA (OZET) FOX

7 KALP YARASI ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV



