Bu karışımı hazırlayıp mutfağa bırakın! Etkisini kısa sürede gösteriyor

Maryland Üniversitesi Uzantı Birimi'ne göre meyve sineklerini kontrol altına almak için cam kavanoz, elma sirkesi ve bulaşık deterjanı kullanılabiliyor.

Meyve sinekleri; olgunlaşmış meyve ve sebzelerin yanı sıra fermente olmuş yiyeceklere, şarap, bira, meyve suyu ve sirkeye de ilgi duyuyor.

Evde tuzak hazırlamak için bir cam kavanoza sirke dolduruluyor ve içine bir damla bulaşık deterjanı ekleniyor. Kavanozun ağzı streç filmle kapatılıyor ve kenarından lastikle sabitleniyor. Ardından streç filmin üzerine küçük bir delik açılıyor.

Sirkenin kokusu meyve sineklerini kavanoza çekerken bulaşık deterjanı, sıvının yüzeyine konan sineklerin kaçmasını zorlaştırıyor. Streç filmdeki küçük deliklerden kavanoza giren sinekler böylece tuzağın içinde kalıyor.

MEYVE SİNEKLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Meyve sineklerinin mutfakta çoğalmasını önlemek için yalnızca tuzak kurmak yeterli olmayabilir. Maryland Üniversitesi Uzantı Birimi, sineklerin beslendiği ve ürediği alanların ortadan kaldırılmasını da öneriyor.

Bunun için şu adımlara dikkat edilmesi gerekiyor: