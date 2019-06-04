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1 kilometrelik kuyruk! İlk kez görenler şaşkınlığa uğradı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

1 kilometrelik kuyruk! İlk kez görenler şaşkınlığa uğradı

İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.

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bursa inegöl bayram bayramlaşma

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