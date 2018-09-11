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1 Litre Gözyaşı Kanal D'de başlıyor! 1 Litre Gözyaşı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 11.09.2018 01:09 | Son Güncelleme

Dokunaklı hikayesiyle dikkatleri çekecek olan yeni dizi 1 Litre Gözyaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. Kanal D'nin yeni sezon yapımlardan olan 1 Litre Gözyaşı dizisinde başrolleri Tolga Tekin, Sanem Çelik ve Vatanım Sensin'le yıldızı parlayan Miray Daner paylaşıyor. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan 1 Litre Gözyaşı dizisi ne zaman başlayacak?

1 Litre Gözyaşı Kanal D'de başlıyor! 1 Litre Gözyaşı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Yeni sezonda Kanal D'nin ekrana süreceği Kore dizisi uyarlaması olan 1 Litre Gözyaşı'nın detayları belli oldu. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Med Yapım - Mf Yapım imzalı “1 Litre Gözyaşı”; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak.

1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan 1 Litre Gözyaşı’nda Sanem Çelik ve Miray Daner ’e; Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete ve Revna Çolak eşlik edecek. Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak 1 Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

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Yapım : Med Yapım - Mf Yapım

Yönetmen : Serhan Şahin

Senaryo : Neşe Şen – Sertaç Ergin – Gül Meriç Özen

Uygulayıcı Yapımcı : Şelale Baskıcı


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