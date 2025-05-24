1 malzeme 5 farklı kullanım: Yumurtayla neler neler yapılır! Tek besinle lezzet şöleni: Pratik 5 farklı tarif!

Mutfakta her zaman çok malzeme gerekmez; bazen tek bir malzeme, yaratıcı fikirlerle sofranın yıldızı olabilir. İşte o gizli kahramanlardan biri: Yumurta. Kahvaltının vazgeçilmezi olan yumurta, aslında günün her öğününde kullanılabilecek, çok yönlü bir süper besin.
En pratik ve en bilinen yöntem. Tereyağında çıtır kenarlı sahanda yumurtaya taze çekilmiş karabiber, biraz pul biber ekleyin. Yanına ekmek bana bana yeme garantili.
Biraz haşlanmış pirinç ve soya sosu ile yumurtayı kavurun, sebzelerle harmanlayın. Beş dakikada nefis bir öğle yemeği hazır. Adeta ev yapımı bir “fried rice”.
Haşlanmış yumurtaları ezip biraz mayonez, hardal, dereotu ve tuzla karıştırın. Tam buğday ekmeğe sürün. Gün içinde enerjik kalmak için birebir.
Malzemeler: Yumurta, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı kakaoyu karıştırın.
Yapılışı: Mikrodalgada 1-1,5 dakikada pişirin. Üzerine muz dilimiyle tatlı krizlerine çözüm.
Suda pişirilen poşe yumurta, avokado ezmesiyle birleşince gurme bir kahvaltıya dönüşür. Üzerine birkaç damla limon, biraz pul biber ve taze kekik ile son dokunuşu yapın.
Bu tarifleri deneyip favorini bulmaya ne dersin?
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