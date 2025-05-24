1 malzeme 5 farklı kullanım: Yumurtayla neler neler yapılır! Tek besinle lezzet şöleni: Pratik 5 farklı tarif!

Mutfakta her zaman çok malzeme gerekmez; bazen tek bir malzeme, yaratıcı fikirlerle sofranın yıldızı olabilir. İşte o gizli kahramanlardan biri: Yumurta. Kahvaltının vazgeçilmezi olan yumurta, aslında günün her öğününde kullanılabilecek, çok yönlü bir süper besin.

1. KLASİK AMA ZAMANSIZ: SAHANDA YUMURTA

En pratik ve en bilinen yöntem. Tereyağında çıtır kenarlı sahanda yumurtaya taze çekilmiş karabiber, biraz pul biber ekleyin. Yanına ekmek bana bana yeme garantili.

2. YUMURTALI PİLAV (ASYA ESİNTİLİ)

Biraz haşlanmış pirinç ve soya sosu ile yumurtayı kavurun, sebzelerle harmanlayın. Beş dakikada nefis bir öğle yemeği hazır. Adeta ev yapımı bir “fried rice”.

3. YUMURTA SALATASI SANDVİÇİ

Haşlanmış yumurtaları ezip biraz mayonez, hardal, dereotu ve tuzla karıştırın. Tam buğday ekmeğe sürün. Gün içinde enerjik kalmak için birebir.

4. MİKRODALGADA YUMURTALI KUPA KEK (TATLI)

Malzemeler: Yumurta, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı kakaoyu karıştırın.

Yapılışı: Mikrodalgada 1-1,5 dakikada pişirin. Üzerine muz dilimiyle tatlı krizlerine çözüm.

5. POŞE YUMURTA İLE AVOKADO TOST

Suda pişirilen poşe yumurta, avokado ezmesiyle birleşince gurme bir kahvaltıya dönüşür. Üzerine birkaç damla limon, biraz pul biber ve taze kekik ile son dokunuşu yapın.

Bu tarifleri deneyip favorini bulmaya ne dersin?

AFİYET OLSUN!