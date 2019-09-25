Mynet Trend

1 milyon liralık vurgun! O çeteye darbe

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 25.09.2019 23:12 | Son Güncelleme

Kırşehir'de büyük inşaatlardan kablo çalarak devleti 1 milyon lira zarara uğratan 10 kişilik hırsızlık şebekesi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen operasyonla çökertildi.

1 milyon liralık vurgun! O çeteye darbe

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatı ve Kırşehir Cezaevi inşaatından bin 300 kilogram bakır malzeme çalarak devleti 1 milyon lira zarara uğratan 10 kişilik hırsızlık şebekesini alınan ihbar üzerine takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suç şebekesinin Kızılcahamam ilçesi civarında da hırsızlık yapmak için arayış içerisinde olduğu belirlendi.

ÜST ARAMALARINDA ÇOK MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların daha önceki olaylarda kullanıldığı tespit edilen araçlar ile ilçede bulunduklarını belirleyen Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Yapılan takipte şüphelilerin Kızılcahamam’da bir kahvehanede toplanacağını belirleyen polis ekipleri, adrese düzenlenen baskınla şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan şahısların üst aramalarında çok miktarda para ele geçirildi. Zanlılar, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi. (İHA)

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pesYüzsüzlüğün bu kadarına da pes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir 1 milyon liralık hırsızlık çetesi

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamın çocuklara izlettiği film isyan ettirdi! İnceleme başlatıldı

İmamın çocuklara izlettiği film isyan ettirdi! İnceleme başlatıldı

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Çuvalla 4 milyon lira çaldı, polise böyle yakalandı

Çuvalla 4 milyon lira çaldı, polise böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Ne yaptın Nehir! Kahreden haber

Ne yaptın Nehir! Kahreden haber

Çocuğunu hastaneye götürdüğü aracı yandı

Çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada dehşeti yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından kılçık çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından kılçık çıktı

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.