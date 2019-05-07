Mynet Trend

1 milyona yakın hayvan ve bitki türü yok olmak tehlikesi ile karşı karşıya

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 07.05.2019 07:41 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), 1 milyona yakın hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

1 milyona yakın hayvan ve bitki türü yok olmak tehlikesi ile karşı karşıya

"Nature" dergisinin haberine göre, BM Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu’nun (IPBES) tarafından hazırlanan raporda, insan faaliyetleri yüzünden 1 milyona yakın hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve yaşam alanlarını korumaya yönelik ciddi önlemler alınmadıkça, halihazırda son on milyon yıldaki ortalamadan yüzlerce kat daha fazla olan türlerin yok olma hızının daha da artacağı belirtildi.

Tarımsal faaliyetlerin, ekosistemler üzerindeki en büyük etkiye sahip olduğunun tespit edildiği özet raporda, türlerin ve habitatların yok olmasının, iklim değişikliği kadar Dünya üzerindeki yaşam için de tehlike arz ettiği ifade edildi. Doğal ve sosyal bilimlerden, yerli halklardan ve geleneksel tarım topluluklarından gelen bilgilerin bir araya geldiği yaklaşık 15 bin çalışma ve hükümet raporlarından bulguların analiz edildiği rapora göre, gezegenin topraklarının yaklaşık yüzde 75’i ve okyanus alanlarının yüzde 66’sı, büyük oranda gıda üretimi tarafından yönlendirilen insanlar tarafından "önemli ölçüde değiştirildi".

Rapora göre, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, günümüzde Dünya’nın toprak yüzeyinin yüzde 33’ünden ve tatlı su kaynaklarının ise yüzde 75’inden fazlasını işgal ediyor.

Tarımsal faaliyetlerin aynı zamanda, sera gazı emisyonlarına neden olan en büyük insani unsurlardan biri olduğuna dikkat çekilen raporda, gübre kullanımı ve tropik ormanlar gibi alanların mahsul ekmek veya sığır gibi hayvan yetiştiriciliği için kullanılmak üzere dönüştürülmesi nedeniyle, tarımsal faaliyetlerin toplam emisyonun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturduğu belirtildi.

DÜNYA NÜFUSU ARTMAYA DEVAM ETTİKÇE TARIMSAL TEHDİTLER SÜRECEK

IPBES analizine göre, ekosistemlere yönelik tarımsal tehditler ancak dünya nüfusu artmaya devam ettikçe artacak. Doğaya yönelik diğer en büyük tehditlerin, hasat, ormanların yok edilmesi, avlanma ve balıkçılık yoluyla bitki ve hayvanların sömürülmesi, iklim değişikliği, kirlilik ve istilacı türlerin yayılması olduğunun vurgulandığı raporda, yerli bitkilerin, hayvanların ve böceklerin ortalama miktarının, istilacı türler nedeniyle 1900’den bu yana en az yüzde 20 oranında düştüğünü ortaya koydu.

SICAKLIK 2 DERECE ARTARSA TÜRLERİN YÜZDE 5'İ YOK OLABİLİR

Rapor, biyoçeşitlilik kaybı ve iklim değişikliği arasındaki bağı da ortaya koyuyor. Rapora göre, sıcaklıkların, sanayi öncesi seviyelere göre 2 santigrat derece artması halinde dünyadaki türlerin yaklaşık yüzde 5’i yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalacak ki bu, sera gazı emisyonları önemli ölçüde azaltılmadığı sürece, gelecek birkaç on yılda dünyanın kırabileceği bir eşik. Raporda, ortalama küresel sıcaklığın 4,3 santigrat derece artması halinde ise gezegendeki türlerin yüzde 16’sının kaybedilebileceği bildirildi. IPBES raporuna göre, bu kayıplar, yoksulluğu ve açlığı azaltmak ve daha sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için mevcut küresel çabaları baltalayacak.

Kaynak: AA

PARTNERÖlmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkatÖlmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkat
Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktıKafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı
Bu ülkede insanlar birbirine tükürerek selam veriyor! Bu ülkede insanlar birbirine tükürerek selam veriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER bm

En Çok Okunan Trend Haberler

Cem Yılmaz’dan YSK’nın İstanbul kararına tepki!

Cem Yılmaz’dan YSK’nın İstanbul kararına tepki!

Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum çünkü...

Bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum çünkü...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tüm dünya 2 yaşındaki bu kızın tablolarını konuşuyor

Tüm dünya 2 yaşındaki bu kızın tablolarını konuşuyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Bu ülkede insanlar birbirine tükürerek selam veriyor!

Bu ülkede insanlar birbirine tükürerek selam veriyor!

Skandal: Katliamı az buldu!

Skandal: Katliamı az buldu!

Eşcinsel ilişkiyle ilgili çok önemli karar!

Eşcinsel ilişkiyle ilgili çok önemli karar!

Pedofili öğretmene hapis cezası

Sapık öğretmene hapis! Yaptıkları iğrenç...

Kırmızı Göl’de valiz içinde bir ceset daha bulundu

Kırmızı Göl’de valiz içinde bir ceset daha bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.