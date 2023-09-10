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1 MİLYONLUK SORUYU BİLEN RABİA kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında, ne iş yapıyor? O artık milyoner!

10.09.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir milyonluk soruyu doğru bilen Rabia Birsen Güvercin ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster pazar akşamları saat 20.00'de ekranlara geliyor. Kullanıcılar milyonluk soruyu doğru cevaplayan Rabia Birsen Güvercin'im kim olduğunu, yaşını ve ne iş yaptığını merak ediyor. Oldukça heyecanlı geçen bölümde 1 milyonluk sorunun cevabı belli oldu. Peki, KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA kimdir? Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Rabia Birsen Güvercin ile ilgili aramalar 1 Milyonluk soruyu doğru cevaplayarak Kim Milyoner Olmak İster'in 6. milyoneri olmasıyla birlikte hız kazandı. Uzun yıllardır sevilerek izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster tarihi bir bölüm ile ekrana geldi. Bu akşam saat 20.00'de başlayan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı. 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' sorusunu doğru cevaplayan Güvercin, dakikalarca ayakta alkışlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in milyoner yarışmacılarından olan Rabia Birsen Güvercin ile ilgili merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA KİMDİR?

Yarışmacı 24 yaşında, aslen Konyalı ancak Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yarışmacı aynı zamanda izci olduğunu da dile getirdi.

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RABİA BİRSEN GÜVERCİN KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti. Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti..

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Babasının kasap dükkanında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade eden genç yarışmacı, "Artık daha havalı bir kolum oldu" diyerek izleyenleri güldürdü.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU CEVABI

Rabia Birsen Güvercin 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. Açılan soru ise 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' oldu.

Sorunun cevaplarında ise;

A) Ş
B) V
C)G
D)H
şıkları yer aldı. Heyecanın bir an olsun dinmediği gecede sorunun cevabı için nefesler tutuldu.

1 MİLYON RABİA'NIN!

Rabia Birsen Güvercin soruya b şıkkıyla cevap verdi. V harfini seçen Güvercin, doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'in 6. milyoneri olan Rabia Birsen Güvercin dakikalarca ayakta alkışlandı. Genç yarışmacı göz yaşlarına hakim olamadı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece!

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