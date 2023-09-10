Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı, hayat hikayesi ağlattı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam 1 Milyon TL'lik soru heyecanı yaşandı. Yarışmaya Ankara'dan katılan Rabia Birsen Güvercin, en son Batu Alıcı'nın açtırdığı büyük ödül sorusunu açtırdı.

Güvercin'in büyük ödülü kazandığında ilk yapacağı şey ise izleyenleri oldukça duygulandırdı.

Rabia Birsen Güvercin ödülü kazanırsa yapacaklarını 'Bir el yaptıracağım. Estetik el. Biyonik kol gibi değil. Sol elimin aynısını tarıyorlar. Bilek ampütasyonu olduğu için diğer kolumun aynısının tersini çeviriyorlar ve yumuşak silikon dokudan birebir aynısını yapıyorlar. Takıyorsunuz ve kimse hiçbir şey anlamıyor.' diyerek açıkladı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan programdan kesitlerin de izlendiği gecede, Güvercin'in İnci Küpeli Kız sorusuna verdiği cevap yeniden gündem oldu.

1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI!

Rabia Birsen Güvercin 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. Açılan soru ise 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' oldu.

Sorunun cevaplarında ise;

A) Ş

B) V

C)G

D)H

şıkları yer aldı. Heyecanın bir an olsun dinmediği gecede sorunun cevabı için nefesler tutuldu.

BABA KIZ HİKAYESİ AĞLATTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Seni hayranlıkla izliyorum' dediği yarışmacı, kolunu kaybetme hikayesini anlattı.

En son 400.000 TL kazanan Rabia anlattıklarıyla hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de izleyicileri ağlattı.

Kolu kaybettiğinde yaşadıklarını anlatan yarışmacı, 'Başımıza her şey gelebilir. Her şeye alışırız ama sevdiklerimizin yüzündeki o acı çok daha üzücü' dedi.



