Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 1 Nisan neden şaka günü olarak kutlanır? 1 Nisan dünya ne günü? İşte tarihçesi ve hikayesi

1 Nisan neden şaka günü olarak kutlanır? 1 Nisan dünya ne günü? İşte tarihçesi ve hikayesi

30.03.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Nisan Şaka Günü olarak tüm dünyada çeşitli şakalarla kutlanmaya devam ediyor. Yakınlarına ve çevresindekilere masum şakalar yapmak isteyen kişiler şakaları ile ilginç anların yaşanmasını sağlıyor. Tarihi kaynaklarda bugün İspanya olarak bilinen Endülüs'te yaşananlar sonrasında 'hile günü' olarak anılan 1 Nisan'ın bugünkü şaka günüyle ilişkili olduğuna dair kuvvetli bilgiler yer alıyor. Peki 1Nisan neden şaka günü olarak kutlanır? 1 Nisan dünya ne günü? İşte tarihçesi ve hikayesi...

1 Nisan neden şaka günü olarak kutlanır? 1 Nisan dünya ne günü? İşte tarihçesi ve hikayesi

Her yıl düzenli olarak yaşanan 1 Nisan şaka günü ile ilgili arayış başladı. Bugünde arkadaşlarına, ailesine, akrabalarına, sevgilisine şaka yapmak isteyenler çeşitli şakalar araştırıyor. Bugün sadece şaka yapmakla kalmayıp gün hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise '1 Nisan neden şaka günü olarak kutlanır? 1 Nisan dünya ne günü?' konularını araştırıyor. İşte şaka günü ile ilgili merak edilenler...

1 NİSAN NEDEN ŞAKA GÜNÜ OLARAK KUTLANIR?

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler.

ezgif.com-webp-to-jpg (15)

1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.

1 NİSAN DÜNYA NE GÜNÜ?

Dünya genelinde 1 Nisan şaka günü olarak kutlanır. Şakanın dozunu abartanlar istenmedik sonuçlar ortaya çıkarsa da masum şakalar eğlenceli anların yaşanmasını sağlıyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (16)

Farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler içeren 1 Nisan Şaka Günü, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır. İnsanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dönüşü efsane oldu! Duştan çekilen fotoğraflarını paylaştı Dönüşü efsane oldu! Duştan çekilen fotoğraflarını paylaştı
Komplo teorileri havada uçuştu! Gizemli halka gündem olduKomplo teorileri havada uçuştu! Gizemli halka gündem oldu
Olay pozlar! Dekolteli bluzunu mini eteğiyle tamamlayınca...Olay pozlar! Dekolteli bluzunu mini eteğiyle tamamlayınca...
Anahtar Kelimeler:
1 nisan

En Çok Okunan Trend Haberler

Yetişkin yıldızdan şoke eden sözler! “Babam ağladı ama koleksiyoner...”

Yetişkin yıldızdan şoke eden sözler! “Babam ağladı ama koleksiyoner...”

7 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki çocuğu kucağına alarak kuyuya attı

7 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki çocuğu kucağına alarak kuyuya attı

1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...

1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...

Dönüşü efsane oldu! Duştan çekilen fotoğraflarını paylaştı

Dönüşü efsane oldu! Duştan çekilen fotoğraflarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.