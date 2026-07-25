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1 paket kaymağa tam 55 bin TL ödedi! Nedeni duyan şaşkınlığını gizleyemedi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bu yıl 35’incisi düzenlenen Geleneksel Kaymak Kültür ve Eber Gölü Festivalinde geliri aşevine bağışlanacak olan açık arttırma da bir paket kaymağa 55 bin TL ödeyen Mevlüt Sayın isimli iş insanı 'Kaymak Ağası' oldu.

Gökçen Kökden

Afyon Geleneksel Kaymak Kültür ve Eber Gölü Festivali bu yıl renkli görüntülere ve büyük bir heyecana sahne oldu. Festivalin simge etkinliklerinden biri olan Kaymak Ağalığı açık artırmasında, yılın en iyi kaymağı için kıyasıya bir rekabet yaşandı.

1 paket kaymağa tam 55 bin TL ödedi! Nedeni duyan şaşkınlığını gizleyemedi 1

Yarışma jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, üretici Murat Yaman’ın özenle hazırladığı kaymak birincilik elde etti. Birinci seçilen kaymak için başlatılan geleneksel açık artırmada ise salonda büyük bir çekişme yaşandı. Tekliflerin arda arda yükseldiği yarışta, 55 bin TL’lik teklifiyle öne çıkan Mevlüt Sayın, 2026 yılının "Kaymak Ağası" unvanını kazanmayı başardı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, geleneksel hale gelen açık artırmanın bu yıl çok daha anlamlı bir amaca hizmet ettiğini vurguladı. Aynacı, açık artırmadan elde edilen 55 bin TL’lik gelirin tamamının, Bolvadin Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş ile yaşlılara sıcak yemek ulaştıran belediye aşevi’ne bağışlanacağını ifade etti.

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afyon festival
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