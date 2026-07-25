Kediniz neden kutulara, lavaboya ve çamaşırların üzerine yatıyor? Cevabı şaşırttı

Kediler evcil hayvan olsalar da vahşi atalarından kalan içgüdülerini hala taşıyor. Doğada yalnız yaşayan avcılar oldukları için uyurken kendilerini koruyabilecek güvenli alanlar seçmeleri gerekiyor.

Bu nedenle;

Karton kutular

Çekmeceler

Dolap içleri

Lavabolar

Kaseler

Küçük raf araları onlar için adeta doğal bir sığınak görevi görüyor. Dar alanlar, arkalarından yaklaşabilecek olası tehditleri sınırlandırırken aynı zamanda vücut ısısını da daha kolay korumalarına yardımcı oluyor. Bu yüzden geniş bir koltuk yerine küçücük bir kutuyu seçmeleri aslında oldukça mantıklı.

BİLGİSAYARINIZIN ÜZERİNE NEDEN OTURUYOR?

Çalışırken dizüstü bilgisayarınızın tam ortasına kuruluyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. İlk neden sıcaklıktır. Bilgisayarlar çalışırken ısı yayar ve kediler sıcak yüzeyleri çok sever.

İkinci neden ise ilgi. Bilgisayarın üzerine oturduğunda bütün dikkatinizin ona yöneldiğini kısa sürede öğrenmiştir. Böylece hem ilgi görür hem de sevgi kazanır.

PEKİ ÇAMAŞIRLARINIZIN ÜZERİNE NEDEN YATIYOR?

Yıkanmamış kıyafetlerin üzerine kıvrılan kediler aslında sizin kokunuzu arıyor olabilir. Kediler için koku, güven duygusunun en önemli parçalarından biridir. Size bağlanan bir kedi, kıyafetlerinizde kalan kokuyu güvenli bir alan olarak algılar. İlginç şekilde yeni yıkanmış çamaşırlar da birçok kedinin favorisi olabilir. Bunun nedeni ise temiz, yumuşak ve sıcak olmalarıdır.

Göğüs bölgesi hem sıcak hem de yumuşak olduğu için kediler için ideal bir dinlenme alanıdır. Ayrıca nefes alışverişinizi ve kalp atışınızı hissetmeleri onlara güven verebilir. Bu nedenle özellikle size bağlı kediler göğsünüzde uyumayı tercih edebilir.

YATAĞINIZ KEDİNİZİN FAVORİSİ OLABİLİR

Kediler insan yataklarını çok sever. Bunun nedeni ise yatakların yumuşak, sıcak ve yerden yüksek olmasıdır. Altına saklanabilecek güvenli bir alan bulunur. Bu nedenle aslında sizin yatağınızda değil, kendi favori dinlenme alanında uyuduğunu düşünüyor olabilir. Hatta yatağın büyük bölümünü siz kapladığınız için size yakın bir noktaya, hatta üzerinize uzanmayı seçebilir.

PEKİ YA LAVABODA UYUMALARI?

Lavaboda uyumalarının nedeni sadece serinlemek değil. Lavabolar kediler için düşündüğümüzden çok daha cazip olabilir.

Çünkü lavabo;

Vücutlarını saran dar bir yapıya sahiptir.

Kendilerini güvende hissettirir.

Yaz aylarında serin kalmalarına yardımcı olabilir.

Etrafı rahatça görebilecekleri bir konum sunar.

Kediniz ister karton kutunun içine girsin, ister dizüstü bilgisayarınıza kurulsun, ister yastığınızı ele geçirsin... Bunların büyük bölümü güvenlik, sıcaklık, rahatlık, koku ve sizinle kurduğu bağdan kaynaklanan doğal davranışlardır.

Yani size garip görünen her uyku tercihi, kediniz için aslında mükemmel bir dinlenme noktası olabilir.