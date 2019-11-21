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1 saatte harikalar yaratıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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1 saatte yaptığı gerçekçi portre çizimleriyle sanata ve sanatçıya hayran olmamızı sağlayan Rus Sokak Sanatçısı: Nikolay Yarakhtin ve çizimleri!

1 saatte harikalar yaratıyor!

Herhangi bir sokakta karşımıza çıkan karikatür veya realistik portre çizen sanatçıların maalesef çok da değeri bilinmiyor. Nikolay Yarakhtin, Saint Petersburg sokaklarında birinci sınıf bir işçilikle, 28 yıl boyunca sadece bir kalem kullanarak farklı yüzlerdeki her eşsiz detayı boş tuval üzerine aktaran bir sokak sanatçısı.

MÜŞTERİLERİMİN HEYECAN DOLU YÜZLERİNİ GÖRMEK BENİ MUTLU EDİYOR

"Portre yapmak yaklaşık bir saatimi alıyor. Müşterilerim beni beklerken heyecan dolu yüzlerini görmek beni çok mutlu ediyor ve bana oldukça ilham veriyor." diyor Yarakhtin.

Söz konusu portre çizimleri olduğunda gereken yetenek ve yıllar süren pratikleri de göz ardı etmeyelim. Farklı çizim tekniklerine sahip birçok sanatçıdan portre çizimlerine aşina olsak da, Rus sanatçı Nikolay'ın portrelerindeki ince detayları görenler resmen gözlerine inanamıyor.

Değerli sanatçı Nikolay Yarakhtin'nin enfes portreleri ile sizleri baş başa bırakıyoruz. İşte o enfes çizimler...

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Anahtar Kelimeler:
sokak sanatçısı ressam Portre portre çizimleri

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